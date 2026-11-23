Στα χέρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας βρίσκεται πλέον το πολυαναμενόμενο πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα κρίσιμο στοιχείο που αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ερευνών έχουν παραδοθεί στους ιατροδικαστές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Ωστόσο, για την πλήρη και οριστική σύνταξη της τελικής ιατροδικαστικής έκθεσης, που θα προσδιορίζει με ακρίβεια την αιτία θανάτου, οι Αρχές τελούν εν αναμονή και των ιστολογικών εξετάσεων.

Μόλις ολοκληρωθεί και το ιστολογικό σκέλος, οι ιατροδικαστές θα συνδυάσουν τα ευρήματα για να παραδώσουν την τελική τους αναφορά, η οποία θα δώσει οριστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που περιβάλλουν την απώλεια του κορυφαίου καλλιτέχνη.

Ο ρόλος της προποφόλης

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί το πολυσέλιδο πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προποφόλη, ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης, εμφανίζεται στο πόρισμα ως η ουσία που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ακόμη οκτώ ουσίες, οι οποίες φέρονται να λειτούργησαν επιβαρυντικά και συνδυαστικά.

Το επεισόδιο άπνοιας κατά την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά σε επεισόδιο άπνοιας που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, μετά τη χορήγηση της προποφόλης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα εξετάζεται το ενδεχόμενο ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν διαφορετική εάν υπήρχε στον χώρο δυνατότητα άμεσης και επαρκούς παροχής οξυγόνου.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι κρίσιμοι συναγερμοί

Βάσει των στοιχείων που έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η αντίστροφη μέτρηση για τον δημοφιλή ερμηνευτή φαίνεται πως κράτησε λιγότερο από μία ώρα.

Συγκεκριμένα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:37. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, στις 15:15, καταγράφηκαν επανειλημμένοι συναγερμοί από τον ιατρικό εξοπλισμό, οι οποίοι υποδείκνυαν ότι ο ασθενής αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.

Το μηχάνημα φέρεται να σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:23 και 15:27. Το πλέον σκοτεινό σημείο της υπόθεσης, ωστόσο, παραμένει η διαχείριση της κρίσης από τους παρευρισκόμενους γιατρούς, καθώς το ΕΚΑΒ κλήθηκε με σημαντική καθυστέρηση για την παροχή βοήθειας. Όταν τελικά ο 54χρονος καλλιτέχνης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ελπίς», οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στον ανακριτή ο πλήρης φάκελος

Η έρευνα περνά πλέον στην πιο καθοριστική της φάση. Το επόμενο βήμα είναι η συνεκτίμηση των επιστημονικών δεδομένων: Το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα διασταυρωθεί και θα συμπληρώσει τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι οι δύο γιατροί που συνδέονται άμεσα με το ιατρείο του Κολωνακίου, όπου πραγματοποιήθηκε η μοιραία διαδικασία, με τις Αρχές να αναζητούν τις πλήρεις ποινικές τους ευθύνες.