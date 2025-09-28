Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, που βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Chios.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο», με δάκρυα και σιωπηλή οδύνη να κυριαρχούν. Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ η οικογένεια βιώνει ανείπωτο πόνο.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με δάκρυα και σιωπηλή οδύνη να κυριαρχούν, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα τόσο νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.

Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.

Πως έγινε το δυστύχημα

Ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο θώρακας του 20χρονου συνεθλίβη από τη βαριά πόρτα.

Πηγή: Evima.gr