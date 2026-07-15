Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν οι καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης οι οποίοι κάνουν λόγο για ρωγμές στα σπίτια τους, εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό. Το μεσημέρι της Τετάρτης 15/07 ο εισαγγελέας Αριστείδης Κορρέας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται από τον μετροπόντικα στην περιοχή και σταμάτησαν πριν από ένα περίπου μήνα.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους της Κυψέλης με την εμφάνιση ρωγμών σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες, καθώς και φαινόμενα καθίζησης του εδάφους, τα οποία ξεκίνησαν τον Μάρτιο με τις εργασίες διάνοιξης για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό, που κατασκευάζεται στην περιοχή. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή αναστάτωση, βλέποντας τις περιουσίες τους να παθαίνουν ζημιές και εκφράζοντας φόβους για τη στατική επάρκεια των σπιτιών τους και την δική τους ασφάλεια. Οι ενοικιαστές εγκαταλείπουν τα σπίτια, που εμφάνισαν ζημιές και οι ιδιοκτήτες είναι σε απόγνωση, καθώς τα προβλήματα μέρα με τη μέρα γίνονται περισσότερα.

«Σαν σεισμός που συνεχίζεται για μέρες»

Oι εικόνες που κατέγραψε ο φακός της «Ζούγκλας» στην περιοχή, σοκάρουν. Ρωγμές «χάσκουν» ανάμεσα σε πολυκατοικίες, πόρτες και παράθυρα μπλοκάρουν από την κλίση και δεν ανοίγουν, νερά εισβάλλουν από το… πουθενά σε υπόγεια γκαράζ και αποθήκες, το έδαφος υποχωρεί και εμφανίζει καθίζηση.

«Τα σπίτια μας ραγίζουν» λένε με απόγνωση οι κάτοικοι της περιοχής, που παρατηρούν τα προβλήματα να αυξάνονται με το τράνταγμα από τα έργα του μετροπόντικα.

«Ζήσαμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» λέει στην κάμερα της «Ζούγκλας» κάτοικος της περιοχής, που είδε το σπίτι που νοίκιαζε να αδειάζει μετά τις ζημιές στους τοίχους. «Και εγώ αν ήμουν στη θέση των ενοικιαστών, θα έφευγα» συμπληρώνει. Η ίδια έκτοτε μπαινοβγαίνει στο σπίτι της με την βοήθεια των γειτόνων που «σηκώνουν» την εξώπορτα, επειδή μαγκώνει:

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανοίγει το σπίτι του και δείχνει στην κάμερα, την καθίζηση στην αυλή, όπου το έδαφος σηκώθηκε:

Σε διπλανή πολυκατοικία διαχειριστής εξηγεί ότι οι πολιτικοί μηχανικοί διέγνωσαν καθίζηση ομοιόμορφη στο κτήριο κατά 8 εκατοστά:

«Στους δρόμους μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να σταματήσει ο μετροπόντικας (κατά πάσα πιθανότητα στην οδό Ζακύνθου) οι κάτοικοι βίωναν σκηνές συνεχιζόμενης καταστροφής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια: ρωγμές που ολοένα και άνοιγαν, πόρτες παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν/κλείνουν, αποκολλήσεις δομικών υλικών, αποκολλήσεις κτηρίων από τα διπλανά κτήρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύζουν σε υπόγεια (και δεν έχουν σταματήσει ως σήμερα).

Κάποιοι κάτοικοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, με την βοήθεια της Πυροσβεστικής, εξαιτίας κουφωμάτων που μπλόκαραν και δεν μπορούσαν πια να ανοίξουν. Μερικοί εγκατέλειψαν προσωρινά την οικία τους.

Ενοικιαστές που είχαν την δυνατότητα εγκατέλειψαν τελείως την γειτονιά. Το φαινόμενο έμοιαζε με έναν σεισμό που συνεχίζεται για μέρες» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους.

Στο μικροσκόπιο τα έργα του Μετρό

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του μετροπόντικα καθώς η Κυψέλη χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πυκνή δόμηση και παλαιότερα κτίρια, πολλά εκ των οποίων έχουν θεμελιωθεί πριν από αρκετές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες:

Ρωγμές έχουν εντοπιστεί σε τοιχοποιίες, εισόδους και κοινόχρηστους χώρους σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες κοντά στη ζώνη επιρροής των έργων.

Καθίζηση μικρής κλίμακας έχει καταγραφεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, γεγονός που υποδηλώνει μετατοπίσεις των υπόγειων εδαφικών μαζών κατά τη διάνοιξη των σηράγγων.

«Ζούμε με τον φόβο» λένε οι κάτοικοι

Οι ένοικοι των πολυκατοικιών ζητούν άμεσες γραπτές εγγυήσεις από την ανάδοχο κοινοπραξία και την «Ελληνικό Μετρό» (πρώην Αττικό Μετρό) ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη στατική ασφάλεια των κτηρίων. Παράλληλα, απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση της εδαφικής συμπεριφοράς με ειδικά επιστημονικά όργανα (κλισιόμετρα και μικροαισθητήρες) καθ’ όλη τη διάρκεια της διέλευσης του μετροπόντικα κάτω από τον αστικό ιστό.

Οι κάτοικοι της περιοχής στην Ομάδα τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσαν ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 15/07 θα μεταφέρουν την διαμαρτυρία και τα αιτήματά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούν να γίνει άμεσα στατικός έλεγχος των κτηρίων και να αποκατασταθούν οι ζημιές, με νομική αρωγή του Δήμου στις απαιτήσεις του. Θέλουν επίσης να επανασχεδιαστεί η πορεία του μετροπόντικα, όπου κριθεί πως το έδαφος κινδυνεύει.

Στο υπόμνημά τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν είναι εν γένει αντίθετοι στα έργα υποδομής. Ωστόσο, θεωρούν αυτονόητο ότι τα μεγάλα δημόσια έργα θα έπρεπε να υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις γειτονιές που επηρεάζονται από αυτά».