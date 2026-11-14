Το στοίχημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ειδικά μετά την τραγωδία των Τεμπών, αποκτά πλέον απτά τεχνολογικά εργαλεία. Η πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία παρουσιάστηκε στο παλιό αμαξοστάσιο του Πειραιά από τον τέως αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργεί ήδη εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Προσθέτοντας κρίσιμες δικλίδες ελέγχου, το σύστημα μετατρέπει την πρόληψη από θεωρία σε καθημερινή επιχειρησιακή πράξη.

Ακρίβεια εκατοστών και αδιάλειπτη επικοινωνία

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αποτροπή συγκρούσεων, έπρεπε πρώτα να ξεπεραστούν δύο σημαντικά τεχνικά εμπόδια: ο ακριβής εντοπισμός του συρμού και η συνεχής μετάδοση δεδομένων.

Ένα συμβατικό GPS, με απόκλιση περίπου 15 μέτρων, αδυνατεί να ξεχωρίσει αν ένα τρένο κινείται στη γραμμή ανόδου ή καθόδου. Η λύση δόθηκε μέσω του συστήματος του Ελληνικού Κτηματολογίου (HEPOS), που προσφέρει ακρίβεια θέσης έως και 5 εκατοστά, έπειτα από χαρτογράφηση 1.650 χιλιομέτρων δικτύου.

Παράλληλα, για να καλυφθούν τα τυφλά σημεία κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα στα βουνά, επιστρατεύτηκαν δορυφόροι χαμηλής τροχιάς (Starlink). Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε 134 μηχανές ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγους μήνες, χάρη στη δωρεά 26 μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες κρατικές προμήθειες.

24ωρος έλεγχος και παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο

Η καρδιά του συστήματος χτυπά επί 24ώρου βάσεως στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Εκεί, εκπαιδευμένο προσωπικό παρακολουθεί την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση. Αν δύο τρένα βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης, το σύστημα εκπέμπει αυτόματο συναγερμό χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, επιτρέποντας στον χειριστή να δώσει άμεσα εντολή ακινητοποίησης στους μηχανοδηγούς.

Κάθε βήμα, ο χρόνος αντίδρασης και ο υπεύθυνος καταγράφονται. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ανοίγει αυτόματα φάκελο διερεύνησης, συνοδευόμενο από τα ακριβή δεδομένα και σχετικό βίντεο.

Τεχνητή νοημοσύνη στις συνομιλίες και τις κάμερες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των κανονισμών επικοινωνίας, ώστε να μην επαναληφθούν αστοχίες του παρελθόντος. Το σύστημα Voice AI GSM-R απομαγνητοφωνεί αυτόματα τις συνομιλίες στον ασύρματο και εντοπίζει πιθανές αποκλίσεις από το πρωτόκολλο.

Ήδη έχουν ελεγχθεί περισσότερες από 120.000 συνομιλίες, με τα ευρήματα να αξιολογούνται πάντα από άνθρωπο πριν επιβληθούν κυρώσεις, οι οποίες για σοβαρές παραβάσεις φτάνουν έως την ανάκληση άδειας ή την απόλυση.

Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 3.500 κάμερες επιτηρούν το δίκτυο. Σύντομα, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα αναλύουν την εικόνα από τις κάμερες του δικτύου και των μηχανών, εντοπίζοντας αυτόματα πεζούς εντός των γραμμών, πυκνή βλάστηση, συσσώρευση υδάτων ή καπνό.

Ψηφιακή καταγραφή υποδομών και έλεγχος βαρδιών

Η ψηφιοποίηση επεκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 κρίσιμα σημεία της υποδομής, όπως γέφυρες, σήραγγες και διαβάσεις, το καθένα με τον δικό του κωδικό. Σε περίπτωση βλάβης, τα συνεργεία λαμβάνουν ακριβή θέση και φωτογραφία, ενώ καταγράφεται ο χρόνος απόκρισης και αποκατάστασης.

Επιπλέον, στην επόμενη φάση εισάγεται η ψηφιακή επιβεβαίωση παρουσίας στα κρίσιμα πόστα, ξεκινώντας από τους φύλακες ισόπεδων διαβάσεων και συνεχίζοντας στα σταθμαρχεία. Αν ένας φύλακας δεν δηλώσει παρών, το Κέντρο ειδοποιείται εγκαίρως ώστε το τρένο να σταματήσει πριν τη διάβαση και να διέλθει με ασφάλεια αφού το πλήρωμα διακόψει προσωρινά την οδική κυκλοφορία.

Διαφάνεια και ενημέρωση για τον επιβάτη

Πέρα από την εσωτερική ασφάλεια, η πλατφόρμα αλλάζει την εμπειρία του ταξιδιού για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτή από τον περασμένο Φεβρουάριο. Μέσα από το κινητό τους, οι επιβάτες και οι οικείοι τους μπορούν να βλέπουν ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση του συρμού, τον επόμενο σταθμό, την εκτιμώμενη ώρα άφιξης, ακόμη και ζωντανή εικόνα από την κάμερα πορείας.

Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, η δυνατότητα ενός γονιού να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ταξίδι του παιδιού του δεν είναι απλώς μια ψηφιακή ευκολία, αλλά έμπρακτη απόδειξη ότι το κράτος εκσυγχρονίζεται. Ωστόσο, η πραγματική αξία του έργου θα κρίνεται καθημερινά στην πράξη, από την ταχύτητα αντίδρασης και την υπευθυνότητα όσων διαχειρίζονται την πληροφορία.