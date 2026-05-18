Σε πίστα για… ράλι μετέτρεψε την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός. Ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με 209 χλμ./ώρα, σε ένα σημείο του οδικού δικτύου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δεν ξεπερνά τα 80 χλμ./ώρα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 18 Μαΐου, στο ύψος του Ευόσμου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, που επέβαιναν σε υπηρεσιακές μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων τροχονομικών ελέγχων.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης και πλέον παραπέμπεται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.