Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Την έντονη καταδίκη του για τη στάση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, κατά τη διάρκεια συναυλίας με την Banda Entopica, εξέφρασε με ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμμος.

Όπως επισημαίνει, «σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου –όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε να είμαστε και στην καθημερινή πράξη, που είναι και το πιο δύσκολο– θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταρά η καρδιά μας».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «ουδείς αυτόκλητος και αμαθής λογοκριτής, ιδίως όταν ασκεί δημόσια εξουσία, έχει το παραμικρό δικαίωμα ή αρμοδιότητα να μας θέτει εμπόδια σε αυτό, όπως ακριβώς κι εμείς δεν τον εμποδίζουμε να τραγουδά και να λέει ό,τι του αρέσει».

Ο Χρήστος Ράμμος προειδοποιεί ότι «οι όψιμες εθνικοφροσύνες μάς επιστρέφουν στις πιο σκοτεινές περιόδους της Ιστορίας μας και αποτελούν θλιβερό και ανησυχητικό δείγμα της ανόδου ακροδεξιών και μισαλλόδοξων ιδεολογιών». Και τονίζει με έμφαση: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας αφαιρέσουν όσα κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες τις τελευταίες δεκαετίες».

Όπως σημειώνει, σήμερα μπορεί να απαγορεύεται ένα τραγούδι, αύριο όμως –στο όνομα μιας “εθνικοφροσύνης” που στο παρελθόν βασάνισε τη χώρα ή μιας “ορθοφροσύνης” όπως την αντιλαμβάνεται η εξουσία ή μια υποτιθέμενη κοινωνική πλειοψηφία– να περιοριστεί η ελευθερία του λόγου συνολικά. Το αποτέλεσμα, προειδοποιεί, θα μπορούσε να είναι μια κοινωνία που μοιάζει με την «εξ ανατολών γειτονική μας χώρα, η οποία –μεταξύ άλλων– απαγορεύει τη δημόσια και επίσημη χρήση της μητρικής γλώσσας του 25% του πληθυσμού της», χωρίς καν να το αντιληφθούμε εγκαίρως.

«Και όταν το καταλάβουμε», καταλήγει, «ίσως να είναι ήδη αργά για οποιαδήποτε αντίδραση – όπως η Ιστορία έχει διδάξει, πολλές φορές και με τον πιο πικρό τρόπο».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Επίτιμου Αντιπρόεδρου του ΣτΕ:

«Διάβασα ότι στην Φλώρινα παρεμποδίστηκε ένα μουσικό συγκρότημα να παίξει ένα τραγούδι, με το επιχείρημα ότι δεν ήταν στην ελληνική γλώσσα, αλλά στην προγεγραμμένη σλαβομακεδονική γλώσσα ή σε μια παραλλαγή της. Σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη [που είναι και το πιο δύσκολο], θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας.

Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης στα Συντάγματα μας, στις διεθνείς συμβάσεις που μας δεσμεύουν, και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δικαίωμα αυτό. Και ουδείς αυτόκλητος και αμαθής λογοκριτής, ειδικά όταν ασκεί δημόσια εξουσία, έχει το παραμικρό δικαίωμα ή αρμοδιότητα να μας βάζει εμπόδια στο να το κάνουμε, όπως και εμείς δεν τον εμποδίζουμε να τραγουδάει και να λέει ό,τι εκείνου του αρέσει.

Οι όψιμες εθνικοφροσύνες μας γυρίζουν πίσω στις πιο σκοτεινές περιόδους της Ιστορίας μας και αποτελούν θλιβερό και ανησυχητικό δείγμα ανόδου ακροδεξιών και μισαλλόδοξων ιδεολογιών. Μην αφήσουμε να μας πάρουν πίσω όσα κατακτήσαμε με τόσους αγώνες τις τελευταίες δεκαετίες.

Σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι, αύριο μπορεί, εν ονόματι της εθνικοφροσύνης που μας βασάνισε άγρια παλιότερα, ή της “ορθοφροσύνης”, όπως αυτή την αντιλαμβάνεται η εξουσία ή μια υποτιθέμενη κοινωνική πλειοψηφία, να απαγορευτεί ή να περισταλεί η ελευθερία του λόγου και να καταλήξουμε στο τέλος σαν την εξ ανατολών γειτονική μας χώρα [που, μεταξύ άλλων, απαγορεύει τη δημόσια και επίσημη χρήση της γλώσσας που είναι η μητρική γλώσσα του 25% του πληθυσμού της], χωρίς καν να το καταλάβουμε, με συνέπεια όταν το αντιληφθούμε να είναι αργά για την όποια αντίδραση, όπως έχει διδάξει τόσο συχνά και πικρά η Ιστορία.»

Θυμίζουμε ότι, ο βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου Φλώρινας «Φωτιά Χαμάμ», ο δήμαρχος της πόλης Βασίλης Γιαννάκης, διέκοψε τη ζωντανή μουσική εμφάνιση του συγκροτήματος Banda Entopica, επειδή έπαιξαν ένα τραγούδι στη σλαβική γλώσσα, δημιουργώντας ένταση που μόνο «εορταστική» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απαιτώντας από το μουσικό συγκρότημα να μην τραγουδούν βαλκανικά τραγούδια στα σλάβικα.