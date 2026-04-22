Θύμα δολοφονικής ενέδρας έπεσε η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο, σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει, κομμάτι-κομμάτι, ένα προμελετημένο δολοφονικό σκηνικό.

Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του οχήματός της, σκεπασμένη με ένα χαλί, σε μια εικόνα που από μόνη της μαρτυρά προσπάθεια απόκρυψης.

Η σορός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή έστρεψε τις Αρχές μακριά από το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Το όχημα βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, λίγο πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.

Η απουσία όπλου από το σημείο ενίσχυσε την εκτίμηση των αστυνομικών ότι πρόκειται για δολοφονία, ενώ τα επόμενα 24ωρα αποκάλυψαν ένα σύνθετο χρονικό κινήσεων, που παραπέμπει σε προσχεδιασμένη ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να συναντήθηκε μαζί της το πρωί της 19ης Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Σταυρακιανής, στο χωριό Προφήτης Ηλίας.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 12:00, καταγράφηκε από κάμερα καφετέριας να κινείται πεζός στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών.

Από το σημείο εκείνο κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Ωστόσο, η διαδρομή του δεν τελείωσε εκεί. Με το προσωπικό του όχημα επέστρεψε στο παρεκκλήσι, απ’ όπου φέρεται να αναχώρησε με το αυτοκίνητο της 43χρονης, κατευθυνόμενος προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε πρατήριο καυσίμων εγκατέλειψε το όχημα και συνέχισε πεζός, για να καλέσει εκ νέου ταξί και να επιστρέψει στη Σταυρακιανή, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Κάμερα καταστήματος τον καταγράφει στις 14:00 να αποχωρεί από την περιοχή, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο κινήσεων που σήμερα θεωρείται κρίσιμος για την ανασύνθεση του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η εκτέλεση της 43χρονης έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, σημείο που φαίνεται να αποτέλεσε τον τόπο του εγκλήματος πριν την προσπάθεια μεταφοράς και απόκρυψης της σορού.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 40χρονος επιχείρησε να δημιουργήσει ένα άλλοθι μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, διαμορφώνοντας ένα αφήγημα που όμως κατέρρευσε γρήγορα υπό το βάρος των αποδείξεων. Όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αντιλήφθηκε ότι οι έρευνες τον πλησιάζουν, προχώρησε σε μια πράξη που έδωσε δραματική κατάληξη στην υπόθεση.

Το απόγευμα της 21ης Απριλίου εντοπίστηκε νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον Προφήτη Ηλία, ένα σημείο που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, επισκεπτόταν συχνά μαζί με την 43χρονη όταν διατηρούσαν σχέση. Ανεβαίνοντας το λιθόστρωτο μονοπάτι πίσω από το ξωκλήσι, φέρεται να έφτασε σε σημείο ανάμεσα σε εικόνες Αγίων και να αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών μόλις το τελευταίο 24ωρο πριν τον θάνατό του. Είχε ήδη κληθεί για κατάθεση, ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του.

Παρά τις προσπάθειες να θολώσει την εικόνα της υπόθεσης, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Πίσω από το έγκλημα, όπως σκιαγραφείται από τις μαρτυρίες, υπήρχε μια σχέση με έντονες εντάσεις. Συγγενείς της 43χρονης περιγράφουν μια περίοδο συγκρούσεων και απομάκρυνσης, με την ίδια να έχει εκφράσει ανακούφιση όταν η σχέση έληξε.

«Το μόνο που είχα ακούσει από το στόμα της αγνοούμενης ήταν το διάστημα που είχαν χωρίσει. Είπε: “γλύτωσα, επιτέλους ξεμπέρδεψα”. Είχαν εντάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.

Η Ελευθερία είχε μιλήσει και στον αδελφό της για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ενώ ο οριστικός χωρισμός τους ήρθε περίπου δύο μήνες πριν τη δολοφονία. Παρά το γεγονός ότι μετά τον χωρισμό δεν είχε εκφράσει φόβο ή παρενόχληση, η προηγούμενη ένταση φαίνεται πως δεν είχε σβήσει.

Η γνωριμία τους μετρούσε περίπου έναν χρόνο, με την ίδια να κρατά χαμηλούς τόνους για τη σχέση της. Μόνο μετά τον πρώτο χωρισμό, τον Αύγουστο του 2025, είχε μιλήσει πιο ανοιχτά στο περιβάλλον της, εκφράζοντας την ανακούφισή της. Ακολούθησε επανασύνδεση, που όμως δεν κράτησε, οδηγώντας στον οριστικό χωρισμό, σε μια περίοδο που συνέπεσε και με την απώλεια του πατέρα της – ένα γεγονός που, σύμφωνα με τους οικείους της, την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πλέον ότι η 43χρονη παγιδεύτηκε σε ένα «ραντεβού θανάτου». Εκτιμάται ότι συναντήθηκε το πρωί της Κυριακής με τον πρώην σύντροφό της στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, όπου και δολοφονήθηκε. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, στο σημείο να υπήρχε και όχημα διαφυγής, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της προμελέτης.

Η υπόθεση αφήνει πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα: μια γυναίκα νεκρή, μια οικογένεια σε πένθος και ένα χρονικό που αναδεικνύει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πώς μια σχέση που είχε τελειώσει, δεν έπαψε ποτέ πραγματικά να αποτελεί απειλή.