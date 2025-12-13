Ρασοφόρος εισέβαλε χθες σε Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Αθήνας ξεκίνησε να ουρλιάζει και να καίει γυναικεία καλλυντικά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 62χρονος μπήκε στον χώρο του πάρκου κρατώντας μια μαύρη σακούλα.

Ξαφνικά ξεκίνησε να καλεί κόσμο γύρω του και άρχισε να βγάζει από την μαύρη σακούλα γυναικεία καλλυντικά φωνάζοντας πως είναι προϊόντα του διαβόλου, γιατί έχουν πάνω τους barcode και τον αριθμό 666.

Τα καλλυντικά ξεκίνησε να τα καίει μπροστά στο κόσμο, ψέλνοντας ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή από τη δύναμη με την οποία έσπασε ένα μπουκάλι καλλυντικό παραλίγο να τραυματίσει παιδάκι με θραύσμα. Σημειώνεται ότι το συμβάν κράτησε τουλάχιστον για ένα μισάωρο με συνεργάτη του μοναχού να μαγνητοσκοπεί το περιστατικό.

Τέλος, όπως φαίνεται ο ρασοφόρος ανήκει στο παλαιό ημερολόγιο και επηρεάστηκε από άλλον γνωστό μοναχό του διαδικτύου ο οποίος πρόσφατα έκανε παρόμοιες ενέργειες LIVE στο internet.

Πηγή: EkklisiaOnline