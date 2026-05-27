Μια υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει έναν 19χρονο ημεδαπό και να αναζητούν τρεις ακόμη δράστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν ένας 12χρονος, με καταγωγή από την Ινδία έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού από τέσσερα συνολικά άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν το ανήλικο αγόρι να επιβιβαστεί στο όχημα τους, μεταφέροντας τον στη συνέχεια στην περιοχή των Μποζαϊτίκων.

Εκεί, τον χτύπησαν, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες, αλλά και τον έκαψαν με τσιγάρο στο χέρι.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αρπαγής, οι τέσσερις δράστες του απευθυνόντουσαν με υποτιμητικά λόγια, τα οποία σχετίζονταν με την εθνικότητα του θύματος.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αστυνομικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην επίθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

