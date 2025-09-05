Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε διεθνή εγκληματική οργάνωση, που είχε «πλοκάμια» σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, αλλά και διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και στα συστήματα εισροών-εκροών της ΑΑΔΕ, παραδίδοντας ελλειμματικές ποσότητες στους καταναλωτές και προκαλώντας τεράστια ζημιά στο Δημόσιο.

Όπως αποκάλυψε η έρευνα, μόνο το 2025 διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες του Δημοσίου εκτιμώνται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ενδεικτικό του εύρους της δράσης είναι ότι ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης χρησιμοποιούσε ακόμα και το όνομα του Βασίλη Στεφανάκου, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, για να έχει επιρροή και να μπορεί να εκφοβίζει.

Κατά τη μεγάλη επιχείρηση της 3ης Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 22 μέλη, ανάμεσά τους και οι διευθύνοντες των δύο υποομάδων, ενώ κατηγορούνται επιπλέον 8 άτομα.

Τα νοθευμένα καύσιμα κατέληγαν σε πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Καματερό, Αγίους Αναργύρους, Παλαιό Φάληρο, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Λακωνίας.









Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος:

Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος κατέγραψε συνομιλίες που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη αντάλλασσαν πληροφορίες για τις έρευνες αλλά και για τα «μαγειρέματα» στις ποσότητες καυσίμων:

Πρώτη Συνομιλία: Συναγερμός για έφοδο της Αστυνομίας

Α΄ Ομιλητής: Έλα μου.

Β΄ Ομιλητής: Τι έγινε;

Α΄ Ομιλητής: Φύγανε τα μ@@@.

Β΄ Ομιλητής: Ήτανε δεκαπέντε άτομα;

Α΄ Ομιλητής: Ναι.

Β΄ Ομιλητής: Ναι, τι θέλανε;

Α΄ Ομιλητής: Θέλανε να με γ@@@@. Κάτι μ@@@ βρήκαν, ένα βυτιάκι παλιό, το Μ5 μου πήρανε, πέντε-έξι αμάξια συνολικά.

Β΄ Ομιλητής: Και πού τα πάνε;

Α΄ Ομιλητής: Πού να ξέρω εγώ… FBI είναι τελικά, FBI ήταν.

Δεύτερη συνομιλία: Για τις «κομμένες» ποσότητες βενζίνης

Α΄ Ομιλητής: Έλα Γιωργάκη, έλα;

Β΄ Ομιλητής: Έλα φίλε. Μου είπε άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη και του λέω όχι, γιατί ήταν όλα γεμάτα – τζετ σκι, σκάφη, τέτοια.

Α΄ Ομιλητής: Στη βενζίνη όχι, αλλά έκανες στο άλλο, στο GOLDEN.

Β΄ Ομιλητής: Ναι, του το ’πα. Είχε πολύ πετρέλαιο μέσα, ρίξαμε λίγο στα 3,5 και τέρμα.

Α΄ Ομιλητής: Μπράβο, καλά έκανες. Μην ρισκάρεις, άστο, γιατί άμα κάνεις κι άλλη μ@@@ θα σε γ@@@ μετά.

Β΄ Ομιλητής: Το ξέρω, το ξέρω… Του είπα είχε 35-37 πόντους μέσα και το ήξερε. Να ξέρεις κι εσύ, έχει 1.750 και δώσαμε 700, κι έχει 1.050 πάνω το τρία (3).

Α΄ Ομιλητής: Ναι μωρέ, 1.050 θα του πω εγώ.

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες, τα μέλη της οργάνωσης φαίνονται να διαπληκτίζονται με πελάτες που εντόπιζαν προβλήματα στους καυστήρες τους, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να τα «μπαλώσουν» παρουσιάζοντας το νοθευμένο καύσιμο ως «σκούρο αλλά καθαρό».

Α΄ Ομιλητής: Έλα.

Β΄ Ομιλητής: Ρε συ μ@@@, πάλι μάπα πετρέλαιο μου ’βαλες;

Α΄ Ομιλητής: Καθαρό είναι ρε.

Β΄ Ομιλητής: Τι καθαρό ρε, πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.

Α΄ Ομιλητής: Τι εννοείς πρόβλημα;

Β΄ Ομιλητής: Τι θα γίνει τώρα ρε συ φίλε; Θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Α΄ Ομιλητής: Άστο, έρχομαι εγώ, θα ’ρθω εγώ.

Β΄ Ομιλητής: Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Α΄ Ομιλητής: Τι εννοείς μαύρο ρε;

Β΄ Ομιλητής: Ρε συ φίλε, σβήνει ο καυστήρας. Ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.

Α΄ Ομιλητής: Καθαρό είναι, σαν την άλλη φορά ρε μ@@@.

Β΄ Ομιλητής: Ρε φίλε, εγώ δε θα σε πάρω ποτέ άμα δεν υπάρχει πρόβλημα.

Α΄ Ομιλητής: Δεν είναι πειραγμένο, είναι καθαρό αυτό. Πες του, είναι σκούρο καθαρό.

Β΄ Ομιλητής: Ρε φίλε το πετρέλαιο το βγάλαμε, έχει πρόβλημα. Τι θα γίνει τώρα;

Α΄ Ομιλητής: Τι να κάνω; Εγώ αυτό έχω το πετρέλαιο… κάτσε να ’ρθω να το αλλάξω.

Β΄ Ομιλητής: Ε ναι ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα. Εγώ να καθαρίζω ντεπόζιτα πάλι και να πληρώνω τόσα λεφτά, όχι!

Α΄ Ομιλητής: Όχι ρε, δε θέλει. Θα το βγάλω εγώ μπαμ-μπαμ και θα σου βάλω το άλλο.

Β΄ Ομιλητής: Έλα άντε, τι ώρα θα ’ρθεις;

Α΄ Ομιλητής: Κατά τις οχτώ με εννιά.