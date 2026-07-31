Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η Παρασκευή 31 Ιουλίου αναμένεται να αποτελέσει την πιο επικίνδυνη ημέρα του τελευταίου τετραημέρου για την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο συνδυασμός παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών μελτεμιών, με τις ριπές ανέμου να ξεπερνούν τοπικά τα 90 έως 100 χλμ/ώρα, δημιουργεί συνθήκες για πυρκαγιές με ακραία συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της προσοχής των αρχών βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, ενώ η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων τοποθετείται από το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08).

Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα – Η αιτία των ισχυρών μελτεμιών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, η ένταση των ανέμων αποδίδεται στη μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης ανάμεσα στις υψηλές πιέσεις των Βαλκανίων και τις χαμηλότερες πιέσεις της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Το φαινόμενο αυτό τροφοδοτεί ιδιαίτερα ενισχυμένα μελτέμια, τα οποία δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ουσιαστική εξασθένηση ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές διαμορφώνονται ως εξής:

Ανατολική Αττική: Τοπικά 7 μποφόρ με πολύ ισχυρές ριπές.

Τοπικά 7 μποφόρ με πολύ ισχυρές ριπές. Κεντρικό & Ανατολικό Αιγαίο: Ριπές που ξεπερνούν τα 90 χλμ/ώρα .

Ριπές που ξεπερνούν τα . Κρήτη: Οι ριπές αναμένεται να αγγίξουν ή και να υπερβούν τα 100 χλμ/ώρα.

Προειδοποίηση για πυρκαγιές με ακραία συμπεριφορά

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι επικρατούσες συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά.

Το γεγονός αυτό καθιστά το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων εξαιρετικά δυσχερές σε περίπτωση εκδήλωσης νέας εστίας.

Στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας για την Αττική βρίσκονται κυρίως οι ανατολικές περιοχές του νομού, όπως:

Η Κερατέα , η Ραφήνα , η Νέα Μάκρη και το Γραμματικό .

, η , η και το . Η ευρύτερη ζώνη γύρω από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας.

Οι περιοχές στο επίπεδο «πολύ υψηλού κινδύνου» (Κατηγορία 4)

Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται:

Αττική & Εύβοια (συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου). Μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Πελοπόννησος & Κρήτη. Περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένης της Μυτιλήνης) και των Κυκλάδων. Τμήματα του Έβρου.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι δυσμενείς αυτές πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα διατηρηθούν αυτούσιες έως το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου, οπότε και αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης των ανέμων.

Αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Απαγορεύεται αυστηρά:

Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης).

Η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσιών.

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή εστία φωτιάς, ειδοποιήστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Έκτακτη αναγγελία ΕΜΥ για θυελλώδεις ανέμους

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτη αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η βαρομετρική συνδυαστικότητα των υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολή προκαλεί ιδιαίτερα ενισχυμένο πεδίο βορείων ανέμων στο Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος, με την ένταση να αγγίζει τοπικά τα 8 και σε καίρια περάσματα (όπως το Στενό του Καφηρέα, το Ικάριο και το Κεντρικό Αιγαίο) ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα, όπου οι άνεμοι φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, εντοπίζονται στις εξής θαλάσσιες ζώνες (με ισχύ τουλάχιστον έως τις 19:00 ώρα Ελλάδος):

Νοτιοανατολικό Αιγαίο / Ικάριο (Δυτικά του 25.40): Βόρειοι 8 και βόρεια του παράλληλου 37.20 φτάνουν τα 8 ή 9 μποφόρ .

Βόρειοι και βόρεια του παράλληλου 37.20 φτάνουν τα . Κεντρικό Αιγαίο: Βόρειοι-Βορειοανατολικοί 8 μποφόρ, ενώ δυτικά του 25.40 και νότια του 38.20 αγγίζουν τα 8 ή 9 μποφόρ.

Πού πνέουν θυελλώδεις άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ

Σε ευρύ τμήμα του Αιγαίου και του Κρητικού Πελάγους οι άνεμοι διατηρούνται σε επίπεδα θύελλας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες:

Νότιος Ευβοϊκός & Νότιο Αιγαίο: Βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ .

Βόρειοι άνεμοι . Θάλασσα Κυθήρων (Ανατολικά του 22.30): Βόρειοι-Βορειοανατολικοί 8 μποφόρ .

Βόρειοι-Βορειοανατολικοί . Βορειοανατολικό Αιγαίο (Νότια του 39.50): Βόρειοι-Βορειοανατολικοί 7 ή 8 μποφόρ .

Βόρειοι-Βορειοανατολικοί . Δυτικό & Νοτιοδυτικό Κρητικό: Βόρειοι-Βορειοανατολικοί 7 ή 8 μποφόρ .

Βόρειοι-Βορειοανατολικοί . Νοτιοανατολικό Κρητικό / Ιεράπετρα & Καρπάθιο: Βόρειοι-Βορειοδυτικοί 7 ή 8 μποφόρ (με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί).

Αναλυτικά η αναγγελία θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 339 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026/0400 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 30-07-26/21 UTC

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1002 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1022 ΣΤΑ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.30 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/07 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΑΡΠΑΘΙΟ

ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 35.20

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/07 UTC

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/10 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.40

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/10 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.40

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ 8 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.20 8 Η 9

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.40 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.20

8 Η 9

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.50

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 31/16 UTC

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8