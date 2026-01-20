Τα καιρικά φαινόμενα αναμένονται να είναι σφοδρά από το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου με ισχυρές βροχοπτώσεις και τα σχολεία θα κλείσουν για προληπτικούς λόγους.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή διεξάγεται σύσκεψη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων πολιτικής προστασίας για την εκτίμηση του κινδύνου λόγω κακοκαιρίας.

Οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά:

«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά.

Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Σε κατάσταση κινητοποίησης πέντε περιφέρειες της χώρας ενόψει της κακοκαιρίας

Στο μεταξύ, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται από αύριο Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Αύριο Τετάρτη (21/1) ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

• Αττικής

• Πελοποννήσου

• Στερεάς Ελλάδας

• Θεσσαλία

• Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Τσατραφύλλιας: «Στην Αττική θα πέσει το νερό ενός μήνα ή και περισσότερο»

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι ειδικά για την περιοχή της Αττικής, τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες, που αντιστοιχούν στο νερό ενός μήνα ή και περισσότερο. Επίσης αναφέρει ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα είναι μετά τις 10.00 π.μ.

Ακολουθεί η ανάρτησή του:

«Να ενημερώσω ότι τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική.

Επίμαχο διάστημα εκτιμώ μετά τις 10.00 π.μ.»

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της ΕΜΥ για το επόμενο διήμερο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και επικίνδυνα φαινόμενα στην Αττική. Αναλυτικά η ΕΜΥ αναφέρει:

«Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο».

Δείτε πως θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες: