Σε κατάσταση «Red Code» τίθεται σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές της επικράτειας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, γεγονός που απαιτεί την πλήρη επιφυλακή των αρμόδιων αρχών και των σωμάτων ασφαλείας.

Στο επίκεντρο των προληπτικών μέτρων βρίσκονται ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, οι Κυκλάδες, καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία αυξημένου συναγερμού εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Ικαρίας, με τις κρατικές υπηρεσίες να απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την έναρξη πυρκαγιάς.