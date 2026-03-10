Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 50χρονο και μια 46χρονη, οι οποίοι έκρυβαν 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα – καβάτζα, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η επιχείρηση του Ελληνικού FBI έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, μετά από πληροφορίες για τη δράση των δύο συλληφθέντων.

Στο παράπηγμα που έγινε η αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες – κρυμμένες μέσα σε σακούλες από σούπερ μάρκετ -, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους 13,584 κιλών, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

