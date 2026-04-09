Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών στον Πειραιά για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε διώροφη κατοικία στο Ρέντη με την αξία τους να εκτιμάται σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Κοκαΐνη, skunk και κάνναβη σε μορφή σοκολάτας πωλούνταν σε όλη την Αττική με συγκεκριμένη «τιμή». Ο τιμοκατάλογος είχε ορισθεί, σύμφωνα με τις αρχές ως εξής:

–Κοκαΐνη: 25.000 ευρώ το κιλό.

–Κάνναβη (skunk): 5.000 ευρώ το κιλό.

–Κάνναβη (σοκολάτα): 7.000 ευρώ το κιλό.

Η αστυνομική επιχείρηση το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας στην περιοχή του Ρέντη και του Ταύρου κατέληγε κυρίως σε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Η ποσότητα της κοκαΐνης που εντοπίστηκε έφθασε τα 26 κιλά ενώ υπήρχαν ποσότητες ναρκωτικών σε νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς πώληση.

Καρέ-καρέ οι συλλήψεις

Οι αρχές που παρακολουθούσαν τους τρεις άνδρες, ανακάλυψαν και πως ο ένας τα έδινε στα άλλα για να καταλήξουν στην «αγορά».

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας, στις 15:05, ο άντρας με τα αρχικά Τ.Κ παρέλαβε από τον δεύτερο κατηγορούμενο με τα αρχικά Κ.Χ., δέκα νάιλον συσκευασίες με skunk, συνολικού βάρους 10.750 γραμμαρίων. Η «παραλαβή» έγινε στη συμβολή των οδών Πόντου και Γεωργίου Παπανδρέου στον Ταύρο.

Πέντε λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν στο αυτοκίνητό του και τον καλούν να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε κόκκινα και σήματα, βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή διερχόμενων οδηγών και στη συνέχεια όταν ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Γ. Παπανδρέου όχι μόνο δεν παραδόθηκε αλλά άρχισε να απωθεί τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

Η έφοδος των αστυνομικών έβγαλε και άλλο λαβράκι καθώς εκτός από τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν πλαστογραφημένες αστυνομικές ταυτότητες και άδειες οδήγησης καθώς και 3 μήτρες σφραγίδας με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων. Στις πλαστές ταυτότητες αναγραφόταν τα στοιχεία αλλοδαπού και σε άλλη στοιχεία γυναίκας.

Όλα έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση και τα αποτελέσματα θα παραδοθούν στην ανακριτική αρχή τις επόμενες ημέρες.