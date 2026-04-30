Στην καρδιά της Αθήνας, πίσω από μια κλειστή πόρτα διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους, αποκαλύφθηκε μια ακόμη υπόθεση που φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της «φροντίδας» ηλικιωμένων: μια επιχείρηση που φέρεται να είχε στηθεί με μοναδικό στόχο το κέρδος, αδιαφορώντας πλήρως για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η είσοδος στο διαμέρισμα έγινε με παρέμβαση κλειδαρά, καθώς η «υπεύθυνη» που ήταν μέσα αρνήθηκε να ανοίξει. Όταν τελικά οι Αρχές μπήκαν στον χώρο, βρέθηκαν μπροστά σε μία αποκαρδιωτική εικόνα που έφερε στην επιφάνεια μια ωμή πραγματικότητα: ηλικιωμένοι άνθρωποι, στα πιο ευάλωτα χρόνια της ζωής τους, στοιβαγμένοι σε χώρους που δεν πληρούσαν ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαβίωσης. Δυσοσμία, βρωμιά, τρόφιμα ακατάλληλα για κατανάλωση και πλήρης απουσία στοιχειώδους φροντίδας συνέθεταν ένα περιβάλλον εγκατάλειψης που περισσότερο παρέπεμπε σε αποθήκη παρά σε χώρο περίθαλψης.

Πίσω από αυτή την εικόνα, οι ενδείξεις δείχνουν ένα πρόχειρο «μοντέλο» εκμετάλλευσης: ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα μετατράπηκε σε άτυπο γηροκομείο, χωρίς άδειες, χωρίς ελέγχους, χωρίς καν βασική οργάνωση.

Καμία καταγραφή φαρμακευτικής αγωγής, κανένα διατροφικό πλάνο, κανένα στοιχείο που να θυμίζει στοιχειώδη φροντίδα. Μόνο μια σιωπηρή συναλλαγή εις βάρος ανθρώπων που δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Οι ίδιες οι συνθήκες των ηλικιωμένων μαρτυρούσαν την εγκατάλειψη: περιστατικά άνοιας χωρίς παρακολούθηση, εικόνες υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Και το πιο ανησυχητικό; Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και συγγενείς φέρονται να γύρισαν την πλάτη, αρνούμενοι να αναλάβουν την ευθύνη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε βασικά στοιχεία καταλληλότητας: Δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε οργανωμένο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών ούτε καν εγκεκριμένο διαιτολόγιο. Η ίδια είχε νοικιάσει το διαμέρισμα έναντι 650 ευρώ τον μήνα, ενώ φέρεται να δήλωνε πως υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

Η επιχείρηση των Αρχών συνοδεύτηκε από την άμεση μεταφορά των ηλικιωμένων σε Δημόσια Νοσοκομεία, όπως το «Ελπίς», ο «Ευαγγελισμός» και το «Λαϊκό», ενώ κινητοποιήθηκαν Κοινωνικές Υπηρεσίες για την επόμενη ημέρα.

Άμεση παρέμβαση Χαρδαλιά

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν Κοινωνικές Υπηρεσίες, ενώ ζητήθηκε εξαρχής η συνδρομή της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των ηλικιωμένων. Κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο σημείο, εντόπισαν συγγενείς και συντόνισαν τη μεταφορά όσων έχρηζαν άμεσης περίθαλψης.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», διαμήνυσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με στόχο να μπει τέλος σε παράτυπες δομές που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.