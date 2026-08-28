Ξεχειλίζει η οργή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, που έχουν θανατώσει μεγάλο τμήμα από τα κοπάδια τους λόγω του αφθώδους πυρετού.

Χθες εκτυλίχτηκαν εικόνες έντονης φόρτισης και διαμαρτυρίας στο περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όταν δεκάδες οργισμένοι κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας και εισέβαλαν στη συνεδρίαση, εκφράζοντας την απόγνωσή τους για τις δραματικές συνέπειες που φέρνει ο αφθώδης πυρετός στον πρωτογενή τομέα του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, απαίτησαν την άμεση διακοπή των θανατώσεων ζώων και την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων στήριξης, φωνάζοντας στους αρμοδίους το σύνθημα: «Δεν αντέχουμε άλλες θανατώσεις, καταστρεφόμαστε».

Δεν αντέχει άλλα νεκρά ζώα ο ΧΥΤΑ στο νησί

Τα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης στη Λέσβο είναι αποκαλυπτικά: μέχρι τις 21 Αυγούστου είχαν θανατωθεί 81.060 ζώα ενώ είχαν ελεγχθεί 3.115 εκτροφές, εκ των οποίων οι 291 διαγνώστηκαν θετικές στον καταστροφικό ιό.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαχείρισης των νεκρών ζώων. Με τον ΧΥΤΑ του νησιού να δηλώνει αδυναμία υποδοχής άλλων κουφαριών, οι κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν ότι η υγειονομική ταφή πραγματοποιείται σε χωράφια και κτηνοτροφικές εκτάσεις.

Φόβος για μόλυνση και του υδροφόρου ορίζοντα

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, δεσμεύτηκε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ πρότεινε ανοικτά τη διακοπή των θανατώσεων και των ιχνηλατήσεων.

Στο συμβούλιο επικράτησε ένταση, όταν μέσω τηλεδιάσκεψης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Καββαδάς υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών πρακτικών, λέγοντας πως «τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με φωνές», δήλωση που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του συγκεντρωμένου πλήθους.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν κάτω από την πίεση των οργισμένων κτηνοτρόφων δήλωσαν την παραίτησή τους η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη και ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού τονίζουν ότι η μέχρι τώρα αποζημίωση δεν καλύπτει τη συνολική ζημιά και την απώλεια εισοδήματος, προειδοποιώντας με περαιτέρω σκληρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας, που αποδεκατίζεται το τελευταίο διάστημα στο νησί.