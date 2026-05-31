Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, για υποθέσεις ναρκωτικών, οπλοκατοχής και ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικές υπηρεσίες του Ρεθύμνου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, και περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και ποιμνιοστάσια.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, συγκεκριμένα πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» και περίπου 860 γραμμάρια κάνναβης. Παράλληλα βρέθηκαν επτά όπλα, μεταξύ των οποίων κυνηγετικά όπλα, πιστόλι με γεμιστήρες και τυφέκιο, καθώς και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης το χρηματικό ποσό των 32.800 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και κινητά τηλέφωνα και πλήθος από ενώτια σήμανσης αιγοπροβάτων.

Σε κοντινή αγροτική έκταση εντοπίστηκαν επίσης τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 61, 53, 23 και 20 ετών, κατηγορούνται κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με ζωοκλοπή, ενώ σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

ΠΗΓΗ: neakriti.gr