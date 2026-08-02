Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, αποκαλύπτει το μέγεθος της ανείπωτης καταστροφής.

Οι πανέμορφες περιοχές της Πρέβελης και του Αγίου Παύλου υπέστησαν βαρύτατο πλήγμα, με τις εικόνες του «πριν» και του «μετά» να αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη σφοδρότητα της φωτιάς.

Περιοχές που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτες πράσινο, πυκνή βλάστηση και μοναδικά φυσικά τοπία, έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση από στάχτες, καμένους κορμούς και μαυρισμένη γη.

Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, αλλά και στον γραφικό Άγιο Παύλο, το πέρασμα της φωτιάς άφησε έντονα τα σημάδια του.

Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη βλάστηση και τις υποδομές, ενώ οι εικόνες από τις πληγείσες εκτάσεις αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πύρινης λαίλαπας.

Ένα τοπίο που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες: Το «Πριν» και το «Μετά»

Η σύγκριση των φωτογραφιών πριν και μετά την καταστροφή προκαλεί θλίψη.

Όσον αφορά το Φοινικόδασος και την παραλία της Πρέβελης, πριν την καταστροφή, το τοπίο στην Πρέβελη έμοιαζε με επίγειο παράδεισο. Τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του ποταμού διέσχιζαν ένα καταπράσινο, πυκνό φοινικόδασος που αγκάλιαζε τις όχθες και έφτανε μέχρι την αμμώδη παραλία και τη θάλασσα. Ο συνδυασμός του επιβλητικού φαραγγιού και των καταγάλανων νερών συνέθεταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία της Κρήτης.

Βίντεο δείχνει πώς έμοιαζε η παραλία, το φοινικόδασος, το φαράγγι και η λίμνη στην Πρέβελη πριν την καταστροφική φωτιά:

Οι αποκαρδιωτικές εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν μια γκρίζα, απόκοσμη πραγματικότητα. Το άλλοτε καταπράσινο φοινικόδασος έχει χάσει τη ζωντάνια του, με τους κορμούς των φοινίκων να στέκουν καρβουνιασμένοι, μαυρισμένοι και απογυμνωμένοι από τα φυλλώματά τους. Το έδαφος γύρω από το ποτάμι είναι καλυμμένο από ένα παχύ στρώμα στάχτης, ενώ οι γύρω βραχώδεις πλαγιές έχουν χάσει κάθε ίχνος βλάστησης, αποκαλύπτοντας ένα γυμνό, μαυρισμένο τοπίο.

Ακόμη και το λευκό εκκλησάκι στην άκρη της παραλίας προβάλλει πλέον απομονωμένο ανάμεσα σε καμένα δέντρα.

Η απόλυτη καταστροφή στον Άγιο Παύλο

Ο Άγιος Παύλος αποτελούσε έναν ειδυλλιακό παραθαλάσσιο οικισμό, γνωστό για την εντυπωσιακή παραλία του με τους αμμόλοφους, τα πεντακάθαρα νερά και τις τουριστικές υποδομές που υποδέχονταν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.

Το πέρασμα της πυρκαγιάς από τον Άγιο Παύλο αποδείχθηκε σαρωτικό. Καφετέριες, snack bar και τουριστικά καταστήματα μετατράπηκαν σε σωρούς από καμένα ξύλα, λιωμένες λαμαρίνες και στάχτη.

Στην παραλία, καμένοι φοίνικες και γλάστρες στέκουν ως θλιβερά απομεινάρια, ενώ στο οδικό δίκτυο η εικόνα είναι αποκαρδιωτική: ξύλινοι στύλοι ηλεκτροδότησης έχουν καεί ολοσχερώς στη βάση τους και κρέμονται στον αέρα από τα καλώδια.

Οι γύρω λόφοι έχουν απανθρακωθεί, με την πινακίδα που οδηγεί στον «Αγ. Παύλο» να στέκει πλέον μαυρισμένη δίπλα στο καμένο τοπίο.

Εξελίξεις στην έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ώρα που το Ρέθυμνο προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, συνεχίζεται και η δικαστική διερεύνηση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Με κοινή απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι:

Της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

από τη χώρα. Της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.