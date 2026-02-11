Συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών δύο άτομα στο Ρέθυμνο και οι κηδεμόνες του ενός, καθώς πρόκειται για ανήλικο κορίτσι.

Η σύλληψη έγινε την περασμένη Τρίτη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρέθυμνου στο πλαίσιο ενός ειδικού σχεδιασμού.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο τον 19χρονο και στην ανήλικη, και έρευνες στις κατοικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν συνολικά και κατάσχεσαν «34,9 γραμμάρια κάνναβης, 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης και μία ζυγαριά».

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ