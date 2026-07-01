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Εξιχνιάστηκε χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, υπόθεση κλοπής επαγγελματικού εξοπλισμού μεγάλης χρηματικής αξίας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 30χρονος αλβανικής καταγωγής.

Το χρονικό της σταδιακής κλοπής

Η παράνομη δραστηριότητα του δράστη εκτυλίχθηκε κατά το τριήμερο από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου.

Ο 30χρονος έβαλε στο στόχαστρό του ένα εργοτάξιο και ενεργώντας μεθοδικά, κατάφερε να αφαιρέσει σταδιακά μέσα σε αυτό το διάστημα εξειδικευμένα ηλεκτρικά εργαλεία και επαγγελματικά εργαλεία μπαταρίας, με τη συνολική χρηματική αξία των κλαπέντων αντικειμένων αγγίζει τις 14.000 ευρώ.

Στην έρευνα που ακολούθησε στην οικία του υπόπτου, εντοπίστηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος εξοπλισμού του εργοταξίου. Τα εργαλεία κατασχέθηκαν επίσημα και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, στην προσωπική κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μια μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.