Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (24/11) σε οικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση οργανώθηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή κλιμακίων της ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για τη μείωση της οπλοκατοχής στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον δέκα κατοικίες, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που συνδέονται με συγκεκριμένα άτομα, εντοπίστηκαν συνολικά 18 όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια και διάφορα ακόμη αντικείμενα οπλισμού, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων ηλικίας 36 έως 52 ετών. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχόμενων προσπαθειών της ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, ένα φαινόμενο με βαθιές κοινωνικές και πολιτισμικές ρίζες, σε ορισμένες περιοχές του νησιού.

Παρά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, η παράνομη κατοχή όπλων εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές, ενώ έχουν ενταθεί οι αστυνομικές επιχειρήσεις, η διεξαγωγή ελέγχων και οι κατασχέσεις, που στοχεύουν την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-2- πολεμικά τυφέκια

-6- πιστόλια

-1- περίστροφο

-1- υποπολυβόλο

-4- κυνηγετικά όπλα

-171- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-1.169- πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-5- απομιμήσεις πιστολιών

-6- ξίφη και ξιφίδια

-2- ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

-1- γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

-1- σκελετός περιστρόφου

-1- φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

-3- κορμοί πολεμικών τυφεκίων

-1- απομίμηση χειροβομβίδας και

-39- κροτίδες

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.