Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατες και ορεινές περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ερευνών, οι αστυνομικές δυνάμεις ανακάλυψαν δεκαεπτά συνολικά φυτείες, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς 143 δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, με το ύψος τους να φτάνει έως και τα τρία μέτρα. Σε μία από τις φυτείες στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου εντοπίστηκαν 9 δενδρύλλια, συνελήφθη ένας 38χρονος ως εμπλεκόμενος.

Παράλληλα με την ανακάλυψη των φυτειών, οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο ποιμνιοστάσιο ενός 48χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κυνηγετικά όπλα, γεμιστήρα καθώς και είδη καθαρισμού οπλισμού, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.