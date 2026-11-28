Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε αποθήκη στο Ρέθυμνο εντόπισαν αστυνομικοί εννέα άτομα να παίζουν παράνομα πόκερ, ανάμεσά τους και δύο ανηλίκους. Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη των συμμετεχόντων, ενώ συνελήφθη επιπλέον ένας άνδρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως μεταδίδει το NeaKriti.gr, o έλεγχος πραγματοποιήθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 32χρονος φέρεται να είχε διοργανώσει το παιχνίδι και να συμμετείχε σε αυτό, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Κατά την έρευνα στην αποθήκη και τους ελέγχους στους συμμετέχοντες κατασχέθηκαν 3.640 ευρώ, τα οποία φέρονται να προέρχονταν ή να προορίζονταν για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, καθώς και 286 μάρκες πονταρίσματος.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης μία τράπουλα, ένα μπουτόν «dealer», ένα μπουτόν «all in» και ιδιόχειρες σημειώσεις που συνδέονται με τη διεξαγωγή της παρτίδας.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.