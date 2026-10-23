Επίθεση από τέσσερα άτομα δέχθηκε ένας 47χρονος στο Ρέθυμνο. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο εκ των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιτιθέμενοι, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φορώντας κράνη, επιχείρησαν να αποσπάσουν βίαια το σακίδιο του θύματος, που περιείχε ένα πανό και προσωπικά αντικείμενα.

Ο 47χρονος προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.

Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, χάρη στηνπαρουσία ενός εκτός υπηρεσίας αστυνομικού που βρέθηκε στο σημείο και λειτούργησε ως αυτόπτης μάρτυρας.

Έπειτα από άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τους τέσσερις εμπλεκόμενους, ηλικίας 25 και 27 ετών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να διαμένουν στο Ηράκλειο, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δύο.

Το θύμα μετέβη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά τραύματα, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.