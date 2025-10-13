Εξιχνιάστηκαν 39 περιπτώσεις κλοπής μοτοσυκλετών στο Ρέθυμνο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, για διακεκριμένες κλοπές.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν τα πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα που την τελευταία διετία 2023-2024 είχαν αφαιρέσει συνολικά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο 39 μοτοσυκλέτες από περιοχές των Δήμων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου τις οποίες εν συνεχεία απέκρυπταν ή εγκατέλειπαν ή μεταποιούσαν ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμες.

Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά πέντε ημεδαπών, κηδεμόνων των κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων καθώς κατά το χρόνο τέλεσης των κλοπών τέσσερις από αυτούς ήταν ανήλικοι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.