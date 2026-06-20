Στην εξιχνίαση δύο περιπτώσεων εξαπάτησης και στη σύλληψη ενός 32χρονου ημεδαπού, ο οποίος εκτελούσε χρέη «εισπράκτορα» για λογαριασμό του κυκλώματος, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, μετρητά και 38 χρυσές λίρες, με τη συνολική οικονομική ζημιά για τα δύο θύματα να προσεγγίζει τις 50.000 ευρώ.

Το δίκτυο δρούσε με τη μέθοδο της προσομοίωσης αστυνομικών αρχών, στοχεύοντας ανυποψίαστες γυναίκες στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Η δράση των μελών του κυκλώματος εξελίχθηκε μέσα σε ένα 48ωρο, στις 18 και 19 Ιουνίου, όταν άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο και αφού παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί και ισχυριζόμενοι να τις προστατεύσουν από κλοπές, τις έπεισαν να συγκεντρώσουν άμεσα όλα τα μετρητά, τις χρυσές λίρες και τα τιμαλφή τους και να τα τοποθετήσουν σε εξωτερικούς, μη επιτηρούμενους χώρους.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος συλληφθείς μετέβαινε στα σημεία και παραλάμβανε τα πακέτα με την λεία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε μια ερημική τοποθεσία στο Ρέθυμνο, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν το επιμελώς κρυμμένο σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων καθώς και τις 38 χρυσές λίρες. Όλα αποδόθηκαν πίσω στις δύο παθούσες.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση συνεργών του, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και συμμετοχής του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.