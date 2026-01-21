Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, ολοκληρώνοντας πολύμηνη και στοχευμένη έρευνα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, μετά τον εντοπισμό «ορφανής» χασισοφυτείας στην περιοχή Αμαρίου.

Στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης καλλιέργειας κάνναβης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ρέθυμνο, ταυτοποιώντας τέσσερις άνδρες, ηλικίας 35, 26 και δύο 29 ετών, εκ των οποίων οι δύο είναι αδέλφια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν από κοινού καλλιεργήσει φυτεία κάνναβης αποτελούμενη από περίπου 80 δενδρύλλια.

Η χασισοφυτεία είχε εντοπιστεί στις 4 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχή των Βρυσών Αμαρίου, στον Δήμο Αμαρίου, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη και εις βάθος διερεύνηση, από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Διακίνηση κοκαΐνης σε τέσσερις αγοραστές

Παράλληλα, από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος κατηγορούμενος, προέβαινε και σε διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου. Συγκεκριμένα, φέρεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον 27 αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε τέσσερα άτομα, το χρονικό διάστημα από 2 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Δικογραφία για οκτώ άτομα

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 41 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για:

-καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης,

-διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δίωξη Ναρκωτικών Ρεθύμνου.