Για κακούργημα διώκεται ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ηλεκτροφόρο καλώδιο ενώ αναζητείται ακόμη ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου με την κατηγορία που αντιμετωπίζει να αναβαθμίζεται από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Σημειώνεται πως ο άνδρας συνελήφθη, χθες, Πέμπτη 30 Ιουλίου από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα.

Βάσει του πορίσματος φαίνεται πως έγινε υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη έλιωσε δηλαδή, και στη συνέχεια προκλήθηκε η φωτιά.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίστηκαν πως λίγο πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, αντιμετώπισαν στιγμιαίες διακοπές ρεύματος, τις οποίες αρχικά απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους.

Ρέθυμνο: Αναζωπύρωση της φωτιάς – Μπαράζ μηνυμάτων του 112

Σε εξέλιξη παραμένει ο συναγερμός στο νότιο Ρέθυμνο εξαιτίας της επικίνδυνης τροπής που λαμβάνει το μέτωπο της πυρκαγιάς, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να κρατούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε απόλυτη επιλακή.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής στην έκδοση νέων προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, ζητώντας από κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν έγκαιρα από τις περιοχές που απειλούνται.

Συγκεκριμένα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να μετακινηθούν προληπτικά προς τα Λευκόγεια.

Παράλληλα, με μεταγενέστερη ειδοποίηση, όσοι διαμένουν ή βρίσκονται στο Δρυμισκιανό Αμμούδι καλούνται να κατευθυνθούν άμεσα προς την Τριόπετρα, ακολουθώντας με ακρίβεια τις υποδείξεις των σωμάτων ασφαλείας για την ασφαλή μετακίνησή τους.