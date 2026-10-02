Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά – Επισκοπή – Άγιος Ιωάννης και Πέραμα – Χουμέρι.

Οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή που πλήττεται από χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, απαιτείται όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του δήμου.