Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, με την Δημοτική Αρχή να θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Η προτεραιότητα στην ασφάλεια και η έκκληση προς τους πολίτες

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Μυλοποτάμου, πρωταρχικό μέλημα για τη λήψη της απόφασης, αποτελεί η προστασία και η ασφάλεια των μαθητών, των μικρών παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των σχολείων.

Καθώς στην περιοχή παραμένουν ορατά τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, η Δημοτική Αρχή απευθύνει σύσταση προς τους κατοίκους και τους δημότες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την αποφυγή κινδύνων.