Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 39χρονος άνδρας, ο οποίος συμμετείχε σε απάτη εις βάρος δύο γυναικών στο Ρέθυμνο, αποσπώντας τους κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) όταν μια 83χρονη και μια 65χρονη δέχθηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, που παρουσιάστηκε ως λογιστής.

Ο επιτήδειος τις έπεισε ότι τα τιμαλφή τους έπρεπε να «καταμετρηθούν» από τη Δημόσια Αρχή και ζήτησε να τα παραδώσουν σε συνεργό του. Οι ανυποψίαστες γυναίκες, του παρέδωσαν κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ. Όταν κατάλαβαν ότι εξαπατήθηκαν, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό την ηπειρωτική Ελλάδα. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κοσμήματα, 100 ευρώ μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ το Ι.Χ. του κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης εγκλημάτων.

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους τους, με την προανάκριση να συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: Creta Post