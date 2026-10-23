Σοβαρή καταγγελία καταγράφηκε στην Κρήτη, με έναν γονιό να αναφέρει ότι μαθήτρια δημοτικού απείλησε με μαχαίρι παιδιά μικρότερων τάξεων.

Μετά την καταγγελία, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου διέταξε προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη μαθήτρια στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε άλλο περιστατικό έντασης.

Το συμβάν με το μαχαίρι καταγράφηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σε δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην πόλη του Ρεθύμνου.

Ο γονέας που προχώρησε σε καταγγελία, απευθύνθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου, αναφέροντας ότι μαθήτρια του σχολείου φέρεται να απείλησε με μαχαίρι άλλα παιδιά, τα οποία φοιτούν στις μικρότερες τάξεις του σχολείου.

Πολλές φορές, σύμφωνα με την καταγγελία η συμπεριφορά της ανήλικης είχε προκαλέσει εντάσεις στο συγκεκριμένο δημοτικό.

Πηγή: Nea Kriti