Ένα νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, με τους δράστες να χρησιμοποιούν αυτή τη φορά το όνομα της Ιντερπόλ για να τρομοκρατήσουν το θύμα τους και να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Θύμα της καλοστημένης απάτης έπεσε μία 58χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε σχεδόν ταυτόχρονες κλήσεις στο κινητό και στο σταθερό της τηλέφωνο, μια μεθοδολογία που δείχνει τον προσεκτικό σχεδιασμό των επιτηδείων.

Στο κινητό, μία γυναίκα συστήθηκε ως αστυνομικός, ενώ στο σταθερό ένας άνδρας με σπαστά ελληνικά παρουσιάστηκε ως στέλεχος της Ιντερπόλ και άρχισε να την πιέζει, υποστηρίζοντας ότι η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και ότι έπρεπε να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του.

Η 58χρονη, πανικόβλητη από τις απειλές και πεπεισμένη ότι συμμετείχε σε επιχείρηση προστασίας της, συγκέντρωσε σε μία σακούλα μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ. Ακολουθώντας τις υποδείξεις των δήθεν αστυνομικών, παρέδωσε τα αντικείμενα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιζόταν η προστασία της περιουσίας και της ζωής της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αστυνομικές αρχές, καθώς οι απατεώνες φαίνεται να εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους εξαπάτησης, αξιοποιώντας τον φόβο και την ψυχολογική πίεση προκειμένου να παρασύρουν τα θύματά τους.