Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στις Αρχές του Ρεθύμνου, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε δύσβατη περιοχή του Κουμπέ.

Η σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 08:30 από διερχόμενο πολίτη, σε βάθος περίπου τεσσάρων έως πέντε μέτρων, στο δρόμο που οδηγεί προς το Μοναστήρι του Σωτήρος Χριστού.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες προχώρησαν στην ανέλκυση της σορού και στη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα παραμένουν άγνωστα, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου διεξάγει προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Απαντήσεις στα αίτια, αλλά και στον ακριβή χρόνο του θανάτου αναμένεται να δώσει η προγραμματισμένη νεκροψία-νεκροτομή.