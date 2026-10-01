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Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης (30/9) στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.
Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο δεν είχε δώσει έκτοτε σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Φοβόταν ότι λαμαρίνες της σκεπής, ότι θα έπεφταν και θα σκότωναν τα ζώα του.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, περίπου στις 11:15, προκειμένου να συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ. στις έρευνες για τον αγνοούμενο.
Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και ομάδα «Ίκαρος» με drone.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο στη θέση Καβαλάρης της Τοπικής Κοινότητας Καρινών, καταπλακωμένο από φερτά υλικά και εγκλωβισμένο μέσα σε χόρτα.
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.