Σοβαρά ερωτήματα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, εγείρουν οι δηλώσεις του δημάρχου Αγίου Βασιλείου, Γιάννη Ταταράκη, που έκανε λόγο για ενδείξεις εμπρησμού.

«Όλα δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για εμπρησμό», ανέφερε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμηση και όχι για συμπέρασμα που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Όπως εξήγησε, το σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά ενισχύει τις υποψίες, καθώς βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Σπήλι-Αγία Γαλήνη, σε μια περιοχή χωρίς ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ο κ. Ταταράκης τόνισε ότι δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια εργασία που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά, ενώ απέκλεισε και το ενδεχόμενο να ευθύνεται κάποιο κομμένο ηλεκτρικό καλώδιο. «Αυτό με βάζει σε υποψίες ότι ήταν εμπρησμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα σημείο όπου οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν μια μικρή εστία σε ανεξέλεγκτη καταστροφή.

Αναφερόμενος στα πιθανά κίνητρα πίσω από μια τέτοια ενέργεια, ο δήμαρχος έκανε λόγο για μια περιοχή με μοναδικό φυσικό πλούτο και παραλίες μεγάλης αξίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι να επιδιώκουν την αλλοίωση ή την καταστροφή αυτού του τοπίου.

Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος από τη Δικαιοσύνη, εφόσον επιβεβαιωθεί η εκδοχή του εμπρησμού, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν.

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στο Ρέθυμνο – Πάνω από 200 πυροσβέστες στην μάχη με τις φλόγες

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα απέραντο πύρινο πεδίο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια εξαντλητική μάχη με τις φλόγες, την ώρα που οι θυελλώδεις άνεμοι ενισχύουν διαρκώς το μέτωπο και δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ακραίες συνθήκες δεν επιτρέπουν ούτε την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων.

Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα, με συνεχείς αναζωπυρώσεις να κρατούν σε κατάσταση συναγερμού τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Οι καταστροφές που αφήνει πίσω της η φωτιά είναι εκτεταμένες. Χιλιάδες στρέμματα φυσικής βλάστησης και αγροτικών εκτάσεων έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και περιουσίες. Τις προηγούμενες ώρες οργανώθηκαν εκκενώσεις οικισμών και επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών, ακόμη και δια θαλάσσης, προκειμένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές.

Το βαρύτερο πλήγμα, ωστόσο, είναι η απώλεια δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη απέναντι στις φλόγες. Η θυσία τους έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την τοπική κοινωνία όσο και ολόκληρη τη χώρα, ενώ σήμερα συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες τούς αποχαιρετούν στις κηδείες τους.

Οι Αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Πολιτική Προστασία απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112, καθώς η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται χωρίς περιθώρια εφησυχασμού.