Στη σύλληψη πέντε νεαρών προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (8/8) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, για περιστατικό επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 51χρονου Βρετανού.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19, 20 και 21 ετών, αναφέρει με το neakriti.gr. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι πέντε νεαροί φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 51χρονο εντός του εμπορικού λιμένα Ρεθύμνου.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, ο 51χρονος έλαβε εξιτήριο αυθημερόν.