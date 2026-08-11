Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης – Ρεθύμνου, στο ύψος των Αρμένων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και παιδιά.

Σύγκρουση Ιταλού οδηγού με οικογένεια Γάλλων τουριστών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα επέβαινε ένας Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν μια οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία μαζί με τα ανήλικα παιδιά της.

Από τη βίαιη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και διακομιδή στο Νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν με επιτυχία στον απεγκλωβισμό του και τον παρέδωσαν στους διασώστες.

Για την παραλαβή και μεταφορά των τραυματιών κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία διακόμισαν και τα πέντε άτομα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι τραυματίες φέρουν κατάγματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες προανακριτικές αρχές.