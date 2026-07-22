Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Κράνα του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχειρούν επίγειες και εναέρις δυνάμεις πυροσβεσης.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περάματος, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο επιχείρησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συνέδραμε και πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών Αρχών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η Κρήτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.