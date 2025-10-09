Δύο άτομα, ηλικίας 65 και 66 ετών στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου και αφορούν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των συγκεκριμένων προσώπων.

Στην οικία του 65χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 86 γραμμάρια κάνναβης και ένα δενδρύλλιο κάνναβης και στην οικία του 66χρονου, δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,80 μέτρων.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.