Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 80χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Ο ηλικιωμένος είχε πάει χθες το απόγευμα στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο δεν επέστρεψε στο σπίτι του, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των δικών του ανθρώπων. Νωρίς το πρωί ενημερώθηκαν οι Αρχές και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχουν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας. Από χθες σημειώνονται έντονα φαινόμενα, ενώ στις Καρίνες έχει καταγραφεί μεγάλη ποσότητα βροχής από το βράδυ, αυξάνοντας την αγωνία για την τύχη του 80χρονου.