Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν σχεδόν 80 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι κρότου και γεμιστήρας.

Σύλληψη στην περιοχή του Μυλοποτάμου

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, πρόκειται για 48χρονο ο οποίος ελέγχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο δράσεων και ελέγχων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο και την οικία του

Στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνδρας και ακολούθως σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 76,2 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι αερίου κρότου και γεμιστήρα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ