Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του ένας 77χρονος Ρεθυμνιώτης ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης (16/10) όταν οι αστυνομικοί αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν πήγαν στο σπίτι του 77χρονου που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι αλλά και σε χώρους που χρησιμοποιεί ο συλληφθείς 77χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

4 πολεμικά τυφέκια, 2 πιστόλια, 1 μακρύκανο πυροβόλο όπλο, 1 περίστροφο, 3 χειροβομβίδες, 1 αεροβόλο, 7 κυνηγετικά όπλα, 12 γεμιστήρες, 2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα, 6 μασούρια δυναμίτη, 1 ακαριαίο φυτίλι, 14 πυροκροτητές, Τμήμα οβίδας όλμου, 70 κροτίδες, 1 μαχαίρι, 6 θήκες πιστολιών και περιστρόφων, 2 διόπτρες μακρύκανου όπλου, 1 βαλλίστρα με 6 βέλη, 1 πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και 1 κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι).

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: www.cretapost.gr