Στην εξιχνίαση μιας σοβαρής υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (25.07.2026), όταν οργανώθηκε και εκτελέστηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ρεθύμνης.

Μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες (42, 52, 55 και 66 ετών), σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σχετικά με την ένοπλη επίθεση σε βάρος 71χρονου κτηνοτρόφου μέσα στο ποιμνιοστάσιό του.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης στο ποιμνιοστάσιο

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.

Τότε ένας άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο ποιμνιοστάσιο ενός 71χρονου κτηνοτρόφου και πυροβόλησε εναντίον του με πυροβόλο όπλο, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Πολύμηνη αστυνομική έρευνα και ταυτοποίηση των 4 δραστών

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου ξεκίνησε αμέσως μια ευρείας κλίμακας προανάκριση.

Μετά από συστηματική αξιολόγηση και συνδυαστική αξιοποίηση όλων των συλλεχθέντων στοιχείων και πειστηρίων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διακριβώσουν την εμπλοκή τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον Ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης για:

Συγκρότηση/συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 42χρονος εκ των εμπλεκομένων βρισκόταν ήδη έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα εκτίοντας ποινή για άλλη υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.