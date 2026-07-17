Συντονισμένη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στο Ρέθυμνο οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 25 και 51 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία και διακίνηση σκληρών ναρκωτικών.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί έστησαν μπλόκο έξω από το σπίτι του 25χρονου και ακινητοποίησαν τον 51χρονο ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει με μοτοσικλέτα.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των εμπλεκομένων, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που αποδεικνύει την παράνομη δραστηριότητά τους.

Το χρονικό της καταδίωξης και οι συλλήψεις

Όλα ξεκίνησαν μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή πληροφοριών που περιήλθαν στο γραφείο της Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίες έκαναν λόγο για συστηματική αγοραπωλησία ουσιών από τους δύο άνδρες.

Έχοντας χαρτογραφήσει τις κινήσεις τους, οι αστυνομικοί οργάνωσαν μια συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο τη στιγμή που έβγαινε από την οικία του 25χρονου συνεργού του.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία κατηγορούμενος επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα και μόλις αντελήφθη την παρουσία των αρχών, επιχείρησε να αναπτύξει ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες.

Τα ευρήματα των αρχών στις κατ’ οίκον έρευνες

Μετά την πρώτη σύλληψη στο δρόμο, ακολούθησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης, το οποίο περιελάμβανε αιφνιδιαστικές εφόδους και εξονυχιστικές έρευνες στα σπίτια και των δύο ανδρών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά:

56 γραμμάρια κοκαΐνης ,

, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας ,

, Το χρηματικό ποσό των 090 ευρώ , το οποίο σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εκτιμάται βάσιμα ότι προέρχεται απευθείας από την παράνομη πώληση των ναρκωτικών ουσιών.

, το οποίο σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εκτιμάται βάσιμα ότι προέρχεται απευθείας από την παράνομη πώληση των ναρκωτικών ουσιών. 3 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου, ενώ οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.