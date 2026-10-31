Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (30.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου οι αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η έρευνα και η κατάσχεση των πυρομαχικών

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα τόσο στην οικία του 59χρονου όσο και σε επιπλέον χώρο που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με τον γεμιστήρα του, καθώς και 1.361 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Τις περαιτέρω έρευνες και τον σχηματισμό της δικογραφίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει και διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.