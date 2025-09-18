Τραγωδία στο Ρέθυμνο με νεαρό τουρίστα που παραπάτησε, έπεσε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Πλακιά Ρεθύμνου με θύμα έναν 29χρονο Γερμανό τουρίστα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο τουρίστας υπέστη θανάσιμο τραυματισμό από πτώση, καθώς περπατούσε ξημερώματα Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου σε πεζοδρόμιο στον Πλακιά Ρεθύμνου.

Για άγνωστη αιτία ο Γερμανός τουρίστας έχασε την ισορροπία του, σκόνταψε κι έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ήταν αργά και ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνόνται από τις αρχές ενώ εικάζεται ότι ο 29χρονος τουρίστας τελούσε υπό την επήρεια μέθης.