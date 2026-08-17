Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το ολοκληρωμένο σχέδιο ανακούφισης και αποκατάστασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την επόμενη ημέρα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δρομολογεί τρεις στοχευμένους άξονες ενίσχυσης με αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση οικοσκευών, έκτακτα βιοτικά επιδόματα από 600 ευρώ, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού τουριστικού Pass για την τόνωση της τοπικής αγοράς.

Αποζημίωση Οικοσκευής (Έως 6.000€ μέσω ΑΡΩΓΗΣ)

Η πρώτη βασική παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση ή αντικατάσταση της οικοσκευής για τις κατοικίες που υπέστησαν ζημιές από τη πύρινη λαίλαπα.

Προθεσμία Υποβολής: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου από την Πέμπτη 20 Αυγούστου έως και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 .

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου από την . Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες ή ένοικοι των οποίων η κύρια κατοικία υπέστη βλάβες.

Ιδιοκτήτες ή ένοικοι των οποίων η υπέστη βλάβες. Ύψος Ενίσχυσης: Το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ .

Το ποσό μπορεί να φτάσει . Τρόπος Υπολογισμού: Το ακριβές ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί εξατομικευμένα από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων: Του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Του βαθμού και της έκτασης της καταστροφής. Του συνολικού μεγέθους (τετραγωνικών μέτρων) της κατοικίας.

Το ακριβές ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί εξατομικευμένα από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων:

Έκτακτη Ενίσχυση Πρώτων Βιοτικών Αναγκών (Από 600€)

Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση καταβολή εκτάκτου βοηθήματος για την κάλυψη των πρώτων, πιεστικών καθημερινών αναγκών των πυρόπληκτων οικογενειών.

Βασικό Ποσό: 600 ευρώ ανά πληγέν νοικοκυριό.

ανά πληγέν νοικοκυριό. Προσαύξηση Πολυτέκνων: Επιπλέον +600 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες.

Επιπλέον για πολύτεκνες οικογένειες. Προσαύξηση ΑμεΑ: Επιπλέον +600 ευρώ για νοικοκυριά στα οποία διαμένει άτομο με αναπηρία.

Οι προσαυξήσεις λειτουργούν αθροιστικά εφόσον πληρούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις.

Ειδικό Τουριστικό Pass για την Αναθέρμανση της Τοπικής Αγοράς

Ιδιαίτερα κρίσιμη για την περιοχή είναι η τρίτη δράση, η οποία εστιάζει στην οικονομική επιβίωση των τοπικών επιχειρήσεων. Καθώς οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην αιχμή της θερινής περιόδου, οι επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα είναι άμεσες.

Βασικός στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού οικονομικού κινήτρου (Pass) για την προσέλκυση νέων επισκεπτών στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, τα οφέλη της πρωτοβουλίας θα αποτυπωθούν άμεσα στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης, των τουριστικών καταλυμάτων και του λιανεμπορίου του Δήμου.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, το αναλυτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης και τη διαδικασία ενεργοποίησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Γιάννης Ταταράκης: «Διεκδικούμε κάθε δυνατότητα στήριξης»

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, διαβεβαίωσε πως οι δημοτικές υπηρεσίες είναι πλήρως στελεχωμένες και έτοιμες να υποδεχθούν τις αιτήσεις από τις 20 Αυγούστου, ώστε οι εκταμιεύσεις να γίνουν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

«Η προσπάθεια του Δήμου μας δεν ολοκληρώθηκε με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά συνεχίζεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των πληγέντων. Οι ενισχύσεις για τις πρώτες ανάγκες και την οικοσκευή είναι ζωτικής σημασίας. Παράλληλα, με το τουριστικό Pass στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας. Θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο μας», τόνισε ο κ. Ταταράκης.