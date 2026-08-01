Στο «μικροσκόπιο» της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρίσκονται νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Ασώματο Ρεθύμνου και έφτασε μέχρι την Πρέβελη. Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ένα βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις ύποπτες κινήσεις ενός άνδρα, ακριβώς στο σημείο όπου ξέσπασε η πύρινη λαίλαπα.

Τα 46 δευτερόλεπτα στους θάμνους και η φυγή

Όπως διακρίνεται στο οπτικό υλικό, ο άγνωστος άνδρας κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων, όπου και παραμένει κρυμμένος για περίπου 46 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια απομακρύνεται, καλύπτοντας τα ίχνη του μέσα στην πυκνή βλάστηση.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα, στο ακριβές σημείο όπου βρισκόταν ο ύποπτος, ξεπηδούν οι πρώτοι καπνοί. Την ώρα που οι φλόγες φούντωναν ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων, ο άνδρας καταγράφεται να τρέχει πανικόβλητος προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Χαρτογράφηση της διαδρομής και μαρτυρίες

Για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του εικονιζόμενου, οι Αρχές πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να συνθέσουν το δρομολόγιό του πριν και μετά το συμβάν. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από κατοίκους, ενώ αξιολογείται κάθε διαθέσιμη πληροφορία.

Στο κάδρο το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας

Αν και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, τα στελέχη της ΔΑΕΕ θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να πρόκειται για απλή σύμπτωση, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στον Ασώματο υπήρξε μία από τις πιο καταστροφικές των τελευταίων ετών στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα, κατεστραμμένες περιουσίες, ζημιές σε τουριστικές υποδομές και απώλειες ζωικού κεφαλαίου – μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε λίγες μόλις ώρες, μετά το «τελευταίο αντίο» στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον.

Με πληροφορίες από το Cretalive.gr